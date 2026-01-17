阪神・淡路大震災の発生からきょうで31年となり、宮内庁は、天皇皇后両陛下と長女・愛子さまが皇居の御所で黙とうを捧げられたと発表しました。また、上皇ご夫妻もお住まいの仙洞御所で、発生時刻の午前5時46分にあわせて黙とうされたということです。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、6434人が犠牲となりました。今年は、東日本大震災から15年、熊本地震から10年にあたり、両陛下がそれぞれの被災地を訪問する方向で