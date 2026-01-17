人気女子プロレスラーのウナギ・サヤカが１７日までにインスタグラムを更新し、「新年会」のドレス姿を投稿した。キラキラと輝くオフショルダーの黒ドレス姿でカメラに視線を送り「新年会でした惚れ直したやろ？」と問いかけ。コメント欄には「可愛い」、「ドレス似合う！！」、「可愛すぎる」、「ずっと惚れっぱなしです」、「美しい」などの声が殺到した。ウナギ・サヤカはグラビアやＹｏｕＴｕｂｅでも活躍。フォロワー