健康管理において、水分補給は見過ごせない重要なポイントです。なかでも、高齢の方は自覚症状が乏しく、気付かないうちに脱水が進行することもあります。 本記事では介護における水分補給の重要性について以下の点を中心に紹介します。 水分補給の重要性について 介護における水分摂取量について 介護で水分補給を行う際に気を付けるべきポイント 介護における水分補給の重要性について理解するためにもご参考いただけま