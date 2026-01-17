［U-23アジア杯］日本１（4PK2）１ヨルダン／１月16日／King Abdullah Sports City Hall Stadium今から４年前。日本はカタールの地で涙に暮れた。2022年に行なわれたカタール・ワールドカップ。森保一監督が率いる日本代表はドイツやスペインといった強豪国を破り、グループステージ突破を決めた。しかし、ラウンド16のクロアチア戦は１−１のまま、延長戦を含めた120分で決着がつかず、PK戦（１−３）の末に敗れた。2010年の南