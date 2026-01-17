2026年1月14日、韓国メディア・ニュースピムは、韓国国家データ処が発表した「25年12月および年間雇用動向」を引用し、昨年12月の就業者数は増加したものの、失業率は上昇したと報じた。記事によると、韓国の25年12月の就業者数は2820万9000人で、前年同月に比べて16万8000人増加した。就業者数は24年12月以降、12カ月連続で増加している。記事は一方で、「若年層の雇用環境は厳しさを増している」と指摘。15〜29歳の若年層の雇用