8日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくは、2月7日（土）、8日（日）にとり野菜みそ BLUECATSで行われる第15節の埼玉上尾メディックス戦を、「株式会社まつやPRESENTS MATCH」として開催することをクラブ公式サイトで発表した。 この試合ではかほく市・津幡町・内灘町に在住の人を無料で招待する企画が行われる。なお無料招待は先着1200名限定で、座席は2階自由席とし