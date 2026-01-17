超特急のリョウガ（年齢非公表）が17日、都内でトレーディングカード「RYOGA THE CARD〜Eternal Moment〜」発売記念イベントを開催した。24年に30歳を迎えた記念に、北海道や沖縄、栃木・日光など全国で撮影した写真300種類をカード化。ユーモラスな表情やクールな表情まで収めた写真“集”型トレーディングカードが完成した。300種類の中には、携帯の請求書の写真を映した“激レア”カード「破産カード」も収録。「タイにライブ