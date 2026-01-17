日本テレビ系ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』(毎週水曜22:00〜)に出演する内堀太郎が、ここまで演じてきての感想や、今作、今泉力哉監督作品の魅力などを語った。内堀は、今泉氏が脚本・監督・編集を手掛けた映画『退屈な日々にさようならを』(17年)で一人二役の重要な人物を演じ、以降も『窓辺にて』(22年)、短編映画『冬の朝』(25年)、BE:FIRST「空」のMVなど、今泉作品にコンスタントに出演している。内堀太郎――今回の