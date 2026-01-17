白泉社が運営する総合エンタメアプリ「マンガPark」にて『甘やかさせて、たこ先生』(著・佐々木)の連載が、2026年1月18日(日)にスタートする。初回は2日連続更新で、以降は毎週日曜更新予定。【あらすじ】BL漫画家の“たこフラワー”こと花岡緒玖人(はなおかおくと)は、連載していた作品が「Hシーンの魅力のなさ」が原因で打ち切りになることに。未経験であることをコンプレックスに感じた緒玖人は、なんと魅力的なHシーンを描くた