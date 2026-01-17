トレンドアイテムが揃う【しまむら】は、手に取りやすい価格帯も魅力。アイテム選びに迷いそうな人は、しまむらマニアのリアルバイをまずチェック！ 今回は、しまラーの@aaa.01569さんがイロチ買いした、キュートな「トップス」をご紹介します。レースやリボンモチーフ、ハート形ボタンなどかわいい要素が詰まっていて、思わずひとめぼれしてしまうかも。 一点投入でコーデに甘さをプラス