大相撲初場所六日目大相撲初場所（東京・両国国技館）の六日目となった16日、前頭九枚目・豪ノ山（武隈）と前頭七枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）の一番が注目を集めている。激しい張り手に屈しなかった藤ノ川に、ファンからは喝采が相次いだ。幕内最年少20歳の藤ノ川は、立ち合いから豪ノ山の強烈な張り手に見舞われ、顔は真っ赤になった。一気に土俵際に追い詰められたが、何とか耐えて反撃。押し倒しで二日目から5連勝とすると