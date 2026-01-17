元NHKでフリーとして活動している中川安奈アナウンサーが16日、自身のインスタグラムを更新。 【写真】ボリューミーなー横からショット 「新しいワンピースでおでかけ最近はブラウン系を選ぶことが増えています」と投稿。「るみさんのブランド」と記し、大リーグ・アストロズの菊池雄星投手の妻で元フリーアナウンサーの瑠美さんのブランドの服だと明かした。