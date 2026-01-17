日本ハムの柴田獅子投手（１９）が１７日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で今年初のブルペンに入り、球団のレジェンドで日米通算２０８勝のダルビッシュ（パドレス）を参考にした“ダルカーブ”習得でプロ１勝を誓った。変化球を中心に約３０球、捕手を座らせた状態では１０球を投じ、「ダルビッシュさんのカーブに近づいてきました。あれが一番最高です。あれは絶対に打てない理想の形」と、投手として「僕のロールモデル」とフォー