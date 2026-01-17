ＤｅＮＡは１７日、昨季終了後に自由契約となっていた三嶋一輝選手（３５）の現役引退を発表した。三嶋は法大から１２年ドラフト２位で入団。先発、中継ぎ、抑えなど様々な役割で投手陣を支え、１３年間で通算３７３試合、３７勝３４敗４２セーブ８０ホールドポイントの成績を残した。２２年には国指定の難病「黄色靭帯骨化症」で手術を受けるも、翌２３年に戦列に復帰。昨季は１軍出場６試合で、オフに戦力外通告を受けてい