18日放送のフジテレビ系『ボクらの時代』（前7：00）では、郷ひろみ×上沼恵美子×大地真央の後編を届ける。【個別カット】郷ひろみ、上沼恵美子、大地真央の豪華鼎談毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、あえて司会は介さずに多彩な話題や事象を取り上げるトーク番組。今週は郷ひろみ、上沼恵美子、大地真央の3人が仕事やプライベートについてなど、幅広いテーマで語り合う。