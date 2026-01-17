北海道・千歳市へ向かう雪道で、シカの群れが相次いで道路を横断する様子が捉えられた。多い時は1日に5回ほど遭遇するという。雪の積もる山道でシカが横断2025年12月16日、北海道・千歳市へ向かう雪の積もった山道でカメラが捉えたのは、目の前を飛び跳ねながら横断する3頭のシカだ。目撃者：約10m手前からなんか歩いてるなと思って、減速して見たらシカでした。普段日中でもたまに横断します。クラクション鳴らさず見守るのが安全