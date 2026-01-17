JR東日本らは、東京〜出雲市駅間の臨時寝台特急「サンライズ出雲91・92号」を5月の大型連休に合わせて運転する。運転日は東京発の下り「91号」が5月2日・7日、出雲市発の上り「92号」が5月1日・6日。車両は285系7両編成を使用する。ダイヤは2025年末から年始にかけての運転時と変更なく、東京〜出雲市駅間の所要時間は91号が15時間11分、92号は16時間18分となっている。■ダイヤサンライズ出雲91号東京（22：21）〜出雲市（13：3