タレントの北斗晶が15日に自身のアメブロを更新。生放送の共演者とのエピソードや、仕事で訪れた名古屋での食事についてつづった。この日、北斗は「生放送20分前前室では…大人の本気のジャンケン大会」と切り出し、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有から情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ・フジテレビ系）の木曜メンバーへお守りのプレゼントがあったことを報告。「一個一個御守りの紐の色が違うのでジャンケンで