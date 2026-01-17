２０２５年度東京競馬記者クラブ賞の表彰式が１月１７日、中山競馬場のウィナーズサークルで昼休みに行われ、戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島俊明厩舎＝が２０１６年度以来、９年ぶりに受賞した。２５年ドバイ・シーマクラシックでダノンデサイル（牡５、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）に騎乗し、フランスの強豪馬カランダガンを破ったほか、レガレイラでエリザベス女王杯を勝利するなど、国内重賞９勝の功績が認めら