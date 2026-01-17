サッカーのオランダ１部ＮＥＣのＦＷ塩貝健人（２０）がドイツ１部ウォルフスブルクへの移籍で合意したと１６日、スカイスポーツのドイツ版が報じた。今後、身体検査を受け、正式契約を結ぶ見通し。２０２８年ロサンゼルス五輪世代のストライカーは、２０２４年に慶大所属のまま特別指定選手としてサッカーＪ１横浜Ｍでプレーし、同８月に２０２８年夏までの４年契約でＮＥＣに加入。今季リーグ戦は１２試合の出場で７ゴール。