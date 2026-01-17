◆Ｕ―２３アジア杯▽準々決勝日本―ヨルダン（１６日・サウジアラビア）Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の準々決勝でヨルダンと対戦し、延長を終えて１―１で突入したＰＫ戦を４―２で制して、激闘の末に準決勝に進出した。運命のＰＫ戦では、奇跡のキックが日本の勝利を後押しした。先行の日本は１番手のＤＦ市原がゴール正面に冷静に決めて成功し、ヨルダンの１人目のキックをＧＫ荒木が完璧にセーブ