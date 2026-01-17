元乃木坂４６メンバーで女優の堀未央奈が、同じく元乃木坂４６の北野日奈子の結婚を祝福した。堀は１７日までにインスタグラムで「日奈子の結婚祝いをしましたみんなではこの間集まったので今回はしっぽりと！」と書き出し、昨年１２月に結婚を発表した北野を、西川七海、鈴木絢音、新内眞衣らと祝う様子をアップ。「サプライズだからバレないように気をつけたりご飯前に４人で集まってプレゼント探しに行ったり」と明かし