イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスに所属する日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）が今夏にビッグクラブに移籍する可能性があると、英紙「ガーディアン」が報じた。クリスタルパレスは今季限りでイングランド協会（ＦＡ）カップのタイトルをもたらしたオリバー・グラスナー監督の退任が正式に決まり、動揺が広がっている中、イレブンの?大移動?も始まるという。同メディアによると、イングランド代表ＤＦマーク・グエイ