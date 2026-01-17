【モデルプレス＝2026/01/17】超特急のリョウガ（船津稜雅）が17日、トレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」発売記念イベントを開催。お気に入りカットを紹介した。【写真】超特急メンバー、一般通行人としてニュース出演再現トレカ◆リョウガトレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」2024年10月23日に30歳を迎えてから年齢非公表を公言しているリョウガの3●歳を記念した本作は「旅」をテ