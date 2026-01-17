メ～テレ（名古屋テレビ） 16日夜から17日朝にかけて、愛知と岐阜で火事が相次いでいます。岐阜県関市の火事で子ども2人の遺体が見つかりました。そのほかの火事でも、3人が死亡しています。 16日午後6時半ごろ、愛知県稲沢市矢合町の木造2階建ての住宅と離れで火事があり、焼け跡から、1人の遺体が見つかりました。 この家に住む77歳の男性と連絡が取れておらず、警察が身元を調べています。 16日午後8時ごろには