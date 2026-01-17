【ニューヨーク＝木瀬武】インターネット上の百科事典「ウィキペディア」を運営するウィキメディア財団は１５日、ＡＩ（人工知能）開発を手がける欧米企業５社に学習データを提供し、対価を受け取ると発表した。ウィキペディアの運営に役立てる。米国のアマゾン・ドット・コム、メタ、マイクロソフト、パープレキシティの４社、仏ミストラルＡＩと合意した。３００超の言語でウィキペディアに掲載されている計６５００万の記事