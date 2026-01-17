第19回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメントが1月17日、名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われ、1回戦で伊藤匠二冠（叡王・王座、23）が羽生善治九段（55）に、青嶋未来七段（30）が服部慎一郎七段（26）にそれぞれ勝利し、2回戦進出を決めた。伊藤二冠と青嶋七段は、午後2時から4強入りをかけて対戦する。【中継】注目の朝日杯本戦 名古屋対局（生中継中）本戦トーナメント初出場の伊藤二冠が、タイトル獲得数99期、朝日