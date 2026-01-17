アメリカのトランプ大統領は16日、ベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏からノーベル平和賞のメダルを贈られたことについて「素晴らしい心遣いだ」と改めて謝意を示しました。トランプ大統領：（Q.きのうマチャド氏のノーベル賞メダルを受け取ったがどうする考えか？なぜ他人のノーベル賞を欲しがるのか？）彼女が私に贈ってくれたんだ。とても親切な行為だと思った。彼女は『あなたは8つの戦争を終結させた。歴史上