昨年のアカデミー賞で映画「エミリア・ぺレス」でドミニカ系女優として初めて助演女優賞を受賞したゾーイ・サルダナ（47）が、「アバター」シリーズ最新作「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の世界的大ヒットによって史上最高の興行収入を記録した俳優となった。サルダナは、世界興行歴代トップ3の「アバター」（2009年）、「アベンジャーズ／エンドゲーム」（2019年）、「アバター：ウェイ・オブ・ウォーター」（2022年