133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第９回は、「アイスフィヨルド」をご紹介します【写真】7日間の滞在中、だんだんと陸に近づいてきたという、家並みに迫る巨大な氷山* * * * * * *移り変わる氷と夜空の芸術グリーンランド「ヨーロッパは北へ行くほど天気が悪い」とよく言われます