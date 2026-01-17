ミッフィーの新作カプセルトイ「ミッフィーかわいい！マスコットライト Part．3」が、1月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】おばけミッフィーやボリスも！ラインナップ一覧■部屋に飾って楽しめる今回登場する「ミッフィーかわいい！マスコットライト Part．3」は、世界中で愛されるミッフィーと仲間たちがマスコットライトになったカプセルトイ全6種。ラインナップは、ミッフィー、おば