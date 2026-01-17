町野修斗と高井幸大が所属するドイツの古豪ボルシアMGは現地１月14日に開催されたブンデスリーガの第17節で、ホッフェンハイムに１−５の惨敗を喫した。チームが前半に４失点に崩壊してなか、後半頭から投入された高井は好パフォーマンスを披露。独大手紙『ビルト』が「タカイは唯一の明るい兆し」と称賛するほどだった。同紙によれば、ボルシアMGのオイゲン・ポランスキ監督は17日のハンブルガーSV戦の前日会見で、日本代表