◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)卓球「WTTスターコンテンダー ドーハ」の女子シングルスは2回戦が開催されました。日本勢は大藤沙月選手(世界ランキング14位)、平野美宇選手(同62位)ら6選手が登場し、木原美悠選手(同22位)対芝田沙季選手(同47位)の日本人対決も実現しました。シードの大藤選手はゾン・ジエン選手と対戦。互いにゲームを奪い合う展開となり、フルセットの末に3-2で勝利しました。木原選手と