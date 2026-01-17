天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは17日、阪神・淡路大震災の発生日にあたり、お住まいの御所で黙とうされました。また、上皇ご夫妻もお住まいの仙洞御所で震災の発生時刻の午前5時46分に合わせて黙とうされたということです。