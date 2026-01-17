2月に開幕する特別シーズンを前に、ロアッソ熊本が新体制の発表会を開きました。 会場の熊本城ホールには1000人を超えるロアッソサポーターが詰めかけました。 新体制発表会ではクラブスローガン「やりきれ！だしきれ！つかみとれ！」が発表されたほか、今シーズンの新しいユニフォームもお披露目。 さらに選手・監督がJ2復帰に向け意気込みを語りました。 片野坂知宏監督(54)「選