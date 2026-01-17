日本海側から低気圧が接近するため、東北から北陸で雨や雪となり、夜には北海道でも雪の降る所がありそうです。次第に風が強まり、吹雪く所もあるでしょう。その他の地域は概ね晴れますが、関東から西では黄砂が飛ぶ予想です。気になる方は、念のため対策をした方が良いでしょう。気温です。日中の気温は、きのうと同じくらいの所が多いでしょう。西日本では、最高気温が20℃に届く所もありそうです。東京は最高気温15℃の予想で、