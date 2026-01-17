自民党の遠藤利明元五輪相自民党の遠藤利明元五輪相（76）は17日、地元の山形市で記者会見し、次期衆院選に立候補しないと表明した。山形県議などを経て1993年に初当選し、10期目。自民党総務会長や五輪相、日本スポーツ協会会長を務め、スポーツ行政に熱心に取り組んだ。「エントシさん」の愛称で親しまれ、谷垣禎一元党総裁の側近としても知られた。衆院山形1区の後継は、長男で県議の遠藤寛明氏（39）だと説明した。