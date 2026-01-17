【北京共同】中国四川省の西昌衛星発射センターは17日に実施した衛星の打ち上げで、ロケットの飛行に「異常」が発生し、打ち上げに失敗した。国営通信新華社が伝えた。原因は調査中としている。衛星は17日午前0時55分（日本時間同1時55分）にロケット「長征3号乙」で打ち上げられた。西昌衛星発射センターからの打ち上げは2024年3月にも失敗した。