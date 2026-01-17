阪神大好きグラビアアイドル塩見きら（27）が17日までに、X（旧ツイッター）を更新。この日発売となったミニアルバムをアピールした。「日付変わったらNewミニアルバムリリース開始ですわくわく」とし、自身の過去の投稿をリポスト。その内容は「塩見きらNewミニアルバム『あの日の続き』2026年1月17日リリース決定！」とし、「新SEを含む全5曲が収録されたアルバムが完成しました。初めてのソロ曲『Twenty』や、神宿（かつて所属