昨年のブリーダーズＣスプリントで４着に健闘して、サウジアラビアのリヤドダートスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル）の招待を受諾しているアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）は、予定通りに遠征する方針だ。同馬は１月１８日の中山１０Ｒ・ジャニュアリーＳ（４歳上オープン、ダート１２００メートル）で始動して、その後の動向が