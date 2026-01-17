次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26+」が日本で発売へ！各種認証を通過。写真は既存のS25+IEC（国際電気標準会議）の電気機器安全規格適合試験制度を運営するIECEEにてフィンランドの電気機器認証機関「SGS Fimko」の検査をSamsung Electronics（以下、Samsung）の未発表な製品「SM-S947U」および「SC-52G」、「SCG38」、「SM-S947Z」、「SM-S9470」、「SM-S947U1」、「SM-S947W」が2026年1月5日（月）付で通過したことが公開さ