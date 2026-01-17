波乱の主役 単勝オッズ10～20倍台の関西馬 このレースに有力な関西馬が出走してくることはほとんどなく、過去10年で出走した関西馬50頭のうち、単勝オッズが10倍未満だった馬は13頭しかいない。 ただし、その成績は［0・0・1・12］と極めて悪く、上位人気の関西馬は危険と見ていい。 関西馬で狙うべきは単勝オッズ10 ～20倍台のゾーン。 ［2・2・4・10］で複勝率44％と頻繁に好走しており、25年は