女優、木元ゆうこ（59）が17日にブログを更新。この日発生から31年を迎えた阪神・淡路大震災を振り返った。「今日は、阪神・淡路大震災から31年。あの日、神戸・長田にいました。着の身着のままで部屋を出て、避難所での生活を送ることになりました」と当時を回顧した。「あの日から、私は『生かされている』。それは特別なことではなく、日々を今を大切に生きるということ。そう思う朝です」と思いをつづた。