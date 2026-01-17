大学入学共通テストが17日から始まり、東海3県でおよそ5万人の受験生が試験に臨んでいます。名古屋大学の東山キャンパスでは、参考書などを手に試験会場に向かう受験生の姿がみられました。受験生：「1日目良いスタートを切れるように頑張りたい」「頑張ってきたので最後は落ち着いて解けたら」大学入試センターによりますと、今年の東海3県の志願者数は去年よりおよそ200人少ない4万9808人で、17日は午前に「地