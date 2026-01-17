埼玉新都市交通（ニューシャトル）は長年運行してきた「1050系」車両（53編成）の引退にともない、ラストランイベント「ありがとう、さようなら1050系」を実施します。開催日は2026年2月15日（日）。1050系は1990年の羽貫〜内宿間開通後に順次導入された車両。開業当時から運行していた1000系のモデルチェンジ車で、53編成はその最後の編成となります。ラストランイベントの内容は？ラストラン列車の記念ヘッドマークラストランイ