日本代表MF藤田譲瑠チマは昨年夏、ベルギーのシントトロイデンからドイツのザンクト・パウリに移籍し、念願の5大リーグ挑戦をスタートさせた。初陣のDFBポカール1回戦から定位置を掴み、昨年は公式戦全18試合に先発出場。本職のボランチだけでなく、シャドー起用も経験しながら充実の半年間を戦った23歳の現在地を聞いた。―ザンクト・パウリに加入し、どのような半年間でしたか。「まずは順調にチームの中で信頼を勝ち取れて、