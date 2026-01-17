1月17日（現地時間16日）、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）が左鼠径部を痛めたため、18日（同17日）のポートランド・トレイルブレイザーズ戦を欠場することがチームから発表された。現地メディア『ESPN』が伝えている。 13日のサクラメント・キングスですでに鼠径部の違和感を抱えていたなか、42得点7リバウンド8アシスト4スティールと鮮烈なプレーで観衆を魅了したドン