FC大阪は17日、輔仁高(韓国)のGK韓峻領(18)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。韓国国籍の同選手はクラブ公式サイトを通じ、「このチームが僕のプロ舞台の第一歩なので、最善を尽くしてFC大阪がJ2に昇格できるよう、一生懸命に頑張ります」と意気込みを語っている。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●GK韓峻領(ハン・ジュンヨン)■生年月日2007年3月1日(18歳)■国籍韓国■身長/体重186cm/88kg