沖縄キャンプ中の浦和レッズは16日、北海道コンサドーレ札幌とトレーニングマッチ(45分×2本)を行い、2-1で勝利した。1本目は浦和MF松尾佑介、札幌DF中村桐耶がゴールを奪い、1-1で終了。2本目の28分にMF早川隼平のパスからFW照内利和がネットを揺らし、そのまま浦和がリードを守り切った。なお、メンバーは非公開となっている。トレーニングマッチ vs 北海道コンサドーレ札幌最後は #松尾佑介 が押し込んだ!!!#urawareds #浦