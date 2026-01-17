高知ユナイテッドSCは16日、MF関野元弥の交通事故を報告した。クラブ公式サイトによると、事故が起きたのは14日の19時頃で、場所は高知市内の施設駐車場。関野が運転する車両が駐車車両に接触した。事故発生後は速やかに警察・関係各所に連絡をして対応。駐車車両には搭乗者はおらず、双方ともに怪我はないという。クラブは「ご迷惑をおかけいたしました皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「今回の件につきましてご